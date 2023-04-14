Пять цветов штор, которые не стоит выбирать для спальни

Пренебрегать оттенками штор в спальне не стоит. Ведь каждый цвет по-разному влияет на ваше настроение и сон.

Эксперты по вопросам здоровья и дизайнеры соглашаются с тем, что цвет штор влияет на вашу психику в спальне. То есть это отражается на качестве сна и общем чувстве утром.

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Пять цветов штор, которых следует избегать в спальнях

Такие цвета, как красный, черный, фиолетовый и оранжевый, вызывают определенные эмоции, которым не место в спальне.

– предостерегает Кенни Джонсон.

Эксперт предполагает, что эти тона можно использовать как акценты в комнате, но точно не в большей степени, особенно тогда, когда цвет отбирается на свете.

Красный

"Красные цвета – яркие и интенсивные, они стимулируют мозговую деятельность и могут вызвать чувство волнения или гнева", – говорят эксперты. Многие красные в спальне могут повысить частоту пульса и заставить проснуться.

Красный также является одним из самых энергичных цветов. Он символизирует конфликт, опасность и власть – все то, что нежелательно в пространстве, где вы пытаетесь расслабиться и заснуть.

Оранжевый

Как и красный, оранжевый также избегают из-за его энергичных свойств. Дизайнер интерьера Пейдж Андерсон говорит, что этот оттенок будет стимулировать активность нашего мозга и тела и заставит чувствовать себя более внимательными.

Оранжевые шторы не стоит вешать в гостиной / Фото Almay

Фиолетовый

Когда говорится о фиолетовом цвете, люди думают, что он успокаивающий. На самом деле, фиолетовый может мешать спать в долгосрочной перспективе.

Если вы используете фиолетовый в качестве акцентного цвета на шторах или постели, убедитесь, что вы не перегнули с количеством. Он стимулирует дополнительную сонливость, мешающую нормально спать.

Желтый

Трудно ошибиться с желтым – радостный цвет, наполняющий пространство позитивом. Желтый стимулирует чрезмерную бодрость, что мешает мозгу расслабиться и отдохнуть.

Яркие цвета, прежде всего желтый, будут мешать уснуть / Фото Future

Черный

Черный может показаться самым лучшим цветом, который можно выбрать для штор. Он способен блокировать солнечный свет, который может мешать спать утром.

Однако этот цвет занавеса "известен тем, что вызывает в мозге сигнал настороженности, усложняя засыпание". Поэтому лучше поискать другие цвета, которые будут блокировать свет утром.