Пять цветов штор, которые не стоит выбирать для спальни
Источник:homes and gardens
Пренебрегать оттенками штор в спальне не стоит. Ведь каждый цвет по-разному влияет на ваше настроение и сон.
Эксперты по вопросам здоровья и дизайнеры соглашаются с тем, что цвет штор влияет на вашу психику в спальне. То есть это отражается на качестве сна и общем чувстве утром.
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Пять цветов штор, которых следует избегать в спальнях
Такие цвета, как красный, черный, фиолетовый и оранжевый, вызывают определенные эмоции, которым не место в спальне.
– предостерегает Кенни Джонсон.
Эксперт предполагает, что эти тона можно использовать как акценты в комнате, но точно не в большей степени, особенно тогда, когда цвет отбирается на свете.
Красный
"Красные цвета – яркие и интенсивные, они стимулируют мозговую деятельность и могут вызвать чувство волнения или гнева", – говорят эксперты. Многие красные в спальне могут повысить частоту пульса и заставить проснуться.
Красный также является одним из самых энергичных цветов. Он символизирует конфликт, опасность и власть – все то, что нежелательно в пространстве, где вы пытаетесь расслабиться и заснуть.
Оранжевый
Как и красный, оранжевый также избегают из-за его энергичных свойств. Дизайнер интерьера Пейдж Андерсон говорит, что этот оттенок будет стимулировать активность нашего мозга и тела и заставит чувствовать себя более внимательными.
Фиолетовый
Когда говорится о фиолетовом цвете, люди думают, что он успокаивающий. На самом деле, фиолетовый может мешать спать в долгосрочной перспективе.
Если вы используете фиолетовый в качестве акцентного цвета на шторах или постели, убедитесь, что вы не перегнули с количеством. Он стимулирует дополнительную сонливость, мешающую нормально спать.
Желтый
Трудно ошибиться с желтым – радостный цвет, наполняющий пространство позитивом. Желтый стимулирует чрезмерную бодрость, что мешает мозгу расслабиться и отдохнуть.
Черный
Черный может показаться самым лучшим цветом, который можно выбрать для штор. Он способен блокировать солнечный свет, который может мешать спать утром.
Однако этот цвет занавеса "известен тем, что вызывает в мозге сигнал настороженности, усложняя засыпание". Поэтому лучше поискать другие цвета, которые будут блокировать свет утром.