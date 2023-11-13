Какой цвет выбрать для стен на кухне, если шкафы темные: три беспроигрышных варианта

Дизайнеры интерьеров обожают темную мебель на кухне, ведь они создают изысканную и уютную атмосферу. В какие цвета лучше окрашивать стены, являющиеся своеобразным фоном для шкафов, – дизайнеры назвали три варианта.

Темные кухонные шкафы приобрели большую популярность за последние несколько лет. От темно-синих до насыщенных виновных – много цветов и оттенков мебели, которые действительно станут хорошей изюминкой кухни. Дизайнеры подсказали, какие тона краски можно подобрать для стен, если вы решили установить темные шкафы.

Обратите внимание Льготная ипотека "еселя" под 3%: отвечаем на часто задаваемые вопросы

Нежно-розовый

Если кухонные шкафы бордовые, насыщенно-фиолетовые или черные, отделка стен мягким розовым оттенком – лучшая идея.

Мы любим использовать очень мягкие розовые краски, такие как Farrow & Ball's Setting Plaster или Dead Salmon, если шкафы темные или черные, поскольку они смягчают стены без появления лишних манипуляций,

– говорят ведущие дизайнеры.

Темно-фиолетовые кухонные шкафы на фоне светло-розовых стен / Фото deVOL

Такой же оттенок, как шкафы

Еще один хороший вариант – погрузиться в темноту и покрасить стены в такой же цвет, как и шкафы. Это создаст ощущение сплоченности и уюта. Дизайнеры используют такой прием в комнатах, которые часто являются сердцем дома.

Кухня в темно-сером оттенке / Фото deVOL

Грязно-белый

Стены светлого цвета создадут отличный контраст с темными шкафами. Если вы любите такой эффект, можете смело применить его. Однако важно выбрать краску грязно-белого цвета, потому что яркий белый оттенок создаст слишком резкий контраст. Это неправильное сочетание вызывает у многих людей ощущение "клиничности", как в больнице.

Грязно-белые стены в кухне, где есть темно-фиолетовая мебель / Фото The Main Company