Какие цвета не сочетаются с серым: запомните эти оттенки
Источник:Homes & Gardens
Серый можно назвать незаменимым цветом, потому что его очень часто используют как основной. Это ненавязчивый тон, сочетающийся с большинством цветов, но некоторые тона все же ему не под стать.
Например, яркие цвета в сочетании с серым могут создать визуально резкий эффект. А земляные тона могут создать тусклый вид.
Обратите внимание Появился рейтинг лучших застройщиков Киева: КН РИЕЛ вошла в тройку лидеров
Теплые нейтралы
Чистый серый является холодным нейтральным тоном, поэтому в сочетании с теплыми цветами может создать определенный дисбаланс.
Если вы планируете обустроить комнату полностью нейтральной, для акцента лучше выбирать холодные оттенки.
Ярко-оранжевый или красный
"Ярко-оранжевый или смелый красный могут выглядеть резко в сочетании с серым. Серый лучше всего сочетается не с основными цветами, а с их оттенками", – говорит дизайнер интерьера из Денвера Надежда Уоттс.
Например, если вы хотите совместить серый с оранжевым, то стоит подобрать приглушенный оттенок, а не цитрусовый. Вместо красного может быть темно-бордовый или пастельно-розовый.
Коричневый
Серый и коричневый – это довольно тусклое, так сказать, бесхарактерное сочетание. Дизайнеры называют эти оба оттенка мутными, поэтому их не стоит использовать вместе в одной комнате.