Какие цвета не сочетаются с серым: запомните эти оттенки

Серый можно назвать незаменимым цветом, потому что его очень часто используют как основной. Это ненавязчивый тон, сочетающийся с большинством цветов, но некоторые тона все же ему не под стать.

Например, яркие цвета в сочетании с серым могут создать визуально резкий эффект. А земляные тона могут создать тусклый вид.

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Теплые нейтралы

Серая комната с бледно-желтой стеной / Фото Farrow & Ball

Чистый серый является холодным нейтральным тоном, поэтому в сочетании с теплыми цветами может создать определенный дисбаланс.

Если вы планируете обустроить комнату полностью нейтральной, для акцента лучше выбирать холодные оттенки.

Ярко-оранжевый или красный

Серая прихожая с красным диваном и ярким потолочным освещением / Фото Future

"Ярко-оранжевый или смелый красный могут выглядеть резко в сочетании с серым. Серый лучше всего сочетается не с основными цветами, а с их оттенками", – говорит дизайнер интерьера из Денвера Надежда Уоттс.

Например, если вы хотите совместить серый с оранжевым, то стоит подобрать приглушенный оттенок, а не цитрусовый. Вместо красного может быть темно-бордовый или пастельно-розовый.

Коричневый

Спальня со светло-коричневыми стенами и серой кроватью / Фото Future

Серый и коричневый – это довольно тусклое, так сказать, бесхарактерное сочетание. Дизайнеры называют эти оба оттенка мутными, поэтому их не стоит использовать вместе в одной комнате.