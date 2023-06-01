Делает людей счастливыми: как выглядит радужная улица в британском городе

В британском городе Ньюарк-он-Трент есть цветная улица, которая дарит хорошее настроение всем прохожим. Там расположены дома с яркой входной дверью разных цветов.

Местные жители назвали улицу в графстве Ноттингемшир "Баламори". Люди сравнили ее с детским телешоу Balamory, где каждый герой имел свою цветовую палитру, соответствующую дому, где они жили.

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Все двери окрашены в разные яркие цвета

Каждый из 16 домов на левом боку Уилсон-стрит в Ньюарке имеет разные цвета двери: от розового до зеленого и от желтого до синего.

Несмотря на то, что некоторые двери имеют одинаковый цвет, нет двух одинаковых домов, расположенных рядом.

Одна из жительниц цветной улицы Вирджиния Робинсон рассказала, что когда она впервые переехала сюда (более 30 лет назад), все входные двери были одного цвета – зеленого. Но арендодатель и владелец дома решил добавить еще краски. Следовательно, каждый дом получил свой уникальный цвет.



Улица "Баламори" / Фото Laycie Beck

"Сначала они были все зеленые, ярко-зеленого оттенка, возможно, немного темнее, а затем землевладелец решил покрасить их в разные цвета. У нас были зеленые, розовые, фиолетовые, черные", – рассказывает Вирджиния Робинсон.

По словам другой жительницы, арендодатель дает своим арендаторам выбрать цвет двери, и они могут изменить его, если захотят.

"Примерно каждый год он красит и спрашивает, какого цвета вы хотите, чтобы была ваша дверь. Раньше я жила под номером 12 и выбрала желтый", – говорит Хейзел Аркарис.

Радужная улица дарит много радости прохожим. "Я всегда слышу, как дети проходят мимо и их родители спрашивают их, какого цвета двери. Это просто делает людей счастливыми", – добавляет Хейзел.