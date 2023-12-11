Всегда ли в гостиной нужен диван: ответ дизайнеров вас удивит

Комфортное сидение обязательно в комнате, где собирается семья и друзья. Однако это не значит, что в гостиной всегда нужен диван. В конце концов есть и другие варианты сидения.

На самом деле, диван в гостиной может быть просто привычкой. Часто мягкие кресла, кушетки или шезлонги выглядят гораздо лучше и создают более привлекательную атмосферу в гостиных определенных стилей.

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В каких случаях диван в гостиной ставить не стоит

Диван действительно имеет очень много преимуществ, но в некоторых случаях лучше обойтись без него. Эксперты рассказали о причине.

Выбор зависит от размера, стиля комнаты и образа жизни человека. Кушетка или удобные кресла могут быть уместнее, если гостиная больше предназначена для личного отдыха, чем для общения. Диван может быть необязательным для людей, предпочитающих минималистический и нетрадиционный дизайн.

– объяснила дизайнер интерьера Юна Моришита.

К примеру, в маленьких гостиных или гостевых комнатах необычной формы большой диван может перегружать пространство. Отдельные мягкие сиденья решают эту проблему.



Мягкие кресла вместо дивана / Фото Amy Bartlam

Также диван лучше не ставить в гостиную, если у вас есть еще одна комната для приема гостей. Если есть дополнительная семейная комната, где можно проводить время с родными, то в гостиной не обязательно должен быть диван. Но если гостиная является единственным местом, где можно смотреть телевизор с семьей или развлекать гостей, то лучше все же поставить диван", – отметили дизайнеры.

Отсутствие дивана может способствовать коммуникабельности. "В зависимости от пространства, я люблю использовать кушетки и большие шезлонги, чтобы создать более интимное место для сидения, где люди могут разговаривать лицом друг к другу. Это особенно приятно, когда в комнате нет телевизора, а значит потребности, чтобы все смотрели в одном направлении", – поделился эксперт Элис Ченг.

Как создать отличный дизайн для гостиной.

Дизайнеры поделились отличным лайфхаком-правилом 70/30. Оно помогает успешно соединить несколько стилей в одной комнате. Просто зрительно разделите комнату на части в соотношении 70:30 и оформите 70% пространства в главном стиле, а остальные 30% – другим стилем (или стилями). Так у вас будет стильный дизайн, и потому комната – визуально интересной.

Это правило, в конце концов, касается не только стилей, но и цвета, ткани, декора и т.д. Эксперты показали свои проекты, в которых использовали золотое правило 70/30 – посмотрите на это.