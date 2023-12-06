"Безумный интерьер": такого дизайна в доме вы еще точно не видели

В Киллингтоне, штат Вермонт, продают купольное здание с особым интерьером, который называют "диким и безумным". Посмотрите, что же в нем столь необычного.

Если посмотреть на дом снаружи, то он даже немного пугает. Однако внутри это купольное помещение совсем другое. Этого ни один обозреватель даже не ожидает увидеть. Жилье вызвало сильный интерес после того, как появилось на рынке за 425 тысяч долларов.

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Купольный дом с "сумасшедшим" дизайном

Домик с четырьмя спальнями имеет два этажа. На первом постел красный махровый ковер, а на втором – такой же синий. Разве это уже не вызывает удивления?

Интерьер площадью 300 "квадратов" очень вычурный, поэтому владельцы решили использовать его как место для отпуска. Среди других уникальных деталей – старинная телефонная будка, аркадные игры, круглый дровяной камин и закрытая сауна. Интересным элементом привлекающего внимание декора является люстра из стеклянных бутылок в кухне-столовой.

Яркий дизайн с особым декором / Фото Realtor

На первый взгляд может показаться, что интерьер в хорошем состоянии, и на самом деле он нуждается в обновлении. Покупатель должен быть готов к "грязной работе". Агент недвижимости говорит, что внутренние стены и внешнюю отделку дома нужно переделать.

"Следующим покупателем может быть семья, которая имеет средства на обновление и сможет их отдать. Также дом может приобрести инвестор, который захочет использовать это имущество для сдачи в аренду", – считает агент.

На самом деле дом расположен в очень красивом месте, откуда открываются виды на горы. Вокруг его окружает только природа.