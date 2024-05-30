Что больше всего раздражает специалистов в современных ванных комнатах: вы должны это знать

Владельцы часто больше сосредотачиваются на том, чтобы сделать красивый дизайн, достойный пинтереста. Однако профессионалы говорят, что определенный декор, мебель или сантехника могут создать много хлопот.

Специалисты говорят, что больше всего в ванных комнатах они не любят черный цвет. Сначала хозяева выбирали черные светильники, потом – перешли на черные краны в раковинах. Большинство владельцев даже не догадываются, что их ждет после ремонта.

Обратите внимание Покупка недвижимости в рассрочку: что это за способ приобретения квартиры и каковы его преимущества

На черном остаются отпечатки пальцев

Эксперты говорят, что выбирать что-то черное в ванную комнату – это худшее решение. Тогда вам придется держаться подальше от помещения, чтобы оно оставалось чистым. Черную мебель и сантехнику не только сложно мыть – на них еще и остаются непривлекательные отпечатки пальцев.

Этот вопрос подняли в фейсбуке, когда женщина попросила несколько идей для дизайна ванной комнаты с черным цветом. Одна женщина прокомментировала сообщение с советом от строителя.

Я тоже люблю черный цвет, но мой строитель сказал мне держаться его подальше, если я не люблю убирать. Он сказал, что отпечатки пальцев и пятна сведут меня с ума. Он сделал это в своей ванной и сейчас об этом жалеет,

– говорит пользовательница.

Черные детали требуют особого ухода / Фото Pexels

Один человек выразил подобные предостережения на Reddit, сказав: "Мне нравится вид черных светильников. Но вчера продавец сказал мне избегать их, потому что они не слишком долговечны и со временем будут иметь ужасный вид".

Профессиональная уборщица Кейт Крукамп еще раньше высказывала свое мнение о том, почему следует избегать тенденции к черному: "Они выглядят потрясающе, но чистить их – кошмар, и можно увидеть каждый отпечаток пальца".

Эта тема очень актуальна, ведь черные краны в ванной комнате признали трендом 2024 года. Эти незаметные акценты создают отличный контраст с белыми раковинами. Дизайнеры прогнозируют, что популярность всего черного в ванную комнату будет расти.