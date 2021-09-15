Чтобы вы не допустили ошибок при ремонте и меблировке дома, известная блогер и дизайнер интерьеров поделилась списком вещей, которые уменьшат практичность вашего пространства. Постарайтесь избегать их в будущем.

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Белый матовый пол из керамогранита / Фото Pinterest

На такой поверхности будет видно каждый волосок, не говоря уже о грязи и пыли.

Обеденные стулья в тканевой обивке

Обеденные стулья в тканевой обивке / Фото Pinterest

Это действительно красивое решение, однако, если перебросить или вылить на них еду или напитки, спасет только химчистка. Риск удваивается, если у вас есть дети и домашние любимцы.

Черные фасады кухни

Черные фасады кухни / Фото Pinterest

Поскольку на таких поверхностях остаются неэстетичные отпечатки рук, дизайнер называет их "мечтой дактилоскописта".

Темные глянцевые поверхности

Темные глянцевые поверхности / Фото Pinterest

Причина та же – быстрое загрязнение и большое количество нежелательных следов.

Светлая мойка из искусственного камня

Светлая мойка из искусственного камня / Фото Pinterest

Такой вариант довольно быстро превратится в потемневшую мойку. Очистить ее смогут только жесткие средства для удаления засоров.

Шторка в ванной

Шторка в ванной – непрактичное решение / Фото Pinterest

Это не только некрасиво, но и негигиенично. Лучше использовать раздвижную перегородку.

Ламинат в прихожей

Используйте комбинированное покрытие, чтобы продлить срок эксплуатации / Фото Pinterest

Можно, только в том случае, если ваше хобби – регулярная замена напольного покрытия.

Отдельный небольшой шкаф в спальне

В такой шкаф ничего не влезает, а места он занимает столько же, сколько и более вместительные аналоги.

Используйте площадь своего дома с умом!