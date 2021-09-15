Дизайнер интерьеров назвала 8 непрактичных решений, которых следует избегать во время ремонта
Источник:инстаграм interior_spb
Главные составляющие гармоничного интерьера – это красота, функциональность и практичность. Если один из этих элементов отсутствует, существует риск, что вам будет некомфортно в вашем доме.
Чтобы вы не допустили ошибок при ремонте и меблировке дома, известная блогер и дизайнер интерьеров поделилась списком вещей, которые уменьшат практичность вашего пространства. Постарайтесь избегать их в будущем.
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Белый матовый пол из керамогранита
На такой поверхности будет видно каждый волосок, не говоря уже о грязи и пыли.
Обеденные стулья в тканевой обивке
Это действительно красивое решение, однако, если перебросить или вылить на них еду или напитки, спасет только химчистка. Риск удваивается, если у вас есть дети и домашние любимцы.
Черные фасады кухни
Поскольку на таких поверхностях остаются неэстетичные отпечатки рук, дизайнер называет их "мечтой дактилоскописта".
Темные глянцевые поверхности
Причина та же – быстрое загрязнение и большое количество нежелательных следов.
Светлая мойка из искусственного камня
Такой вариант довольно быстро превратится в потемневшую мойку. Очистить ее смогут только жесткие средства для удаления засоров.
Шторка в ванной
Это не только некрасиво, но и негигиенично. Лучше использовать раздвижную перегородку.
Ламинат в прихожей
Можно, только в том случае, если ваше хобби – регулярная замена напольного покрытия.
Отдельный небольшой шкаф в спальне
В такой шкаф ничего не влезает, а места он занимает столько же, сколько и более вместительные аналоги.
Используйте площадь своего дома с умом!