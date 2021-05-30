До и после: невероятный домик на колесах, в котором хочется жить

Всем известно, что ремонт способен полностью видоизменить любое помещение. Дома-трейлеры – не исключение.

Примером стала невероятная работа в США. Фото до и после – смотрите ниже.

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Что есть в доме на колесах

Этот дом-трейлер стал вторым для его авторов. Он выполнен в средиземноморском духе и привлекает внимание уютом и домашней атмосферой. Внутри дома на колесах есть две спальные зоны и кухня-гостиная, где размещены диван и два кресла. До масштабной работы помещение было серым, темным и скучным. Однако оно полностью изменилось.

Помещение было серым и неуютным (слева – до, справа – после) / Фото инстаграм foxandtimber

Теперь это светлое пространство с красочными акцентами и разнообразными фактурами. Яркими деталями выступает текстиль, который отлично дополняет деревянные и кирпичные элементы. Также в небольшом доме есть декоративные элементы.

Новая обстановка – уютная и комфортная (слева – до, справа – после) / Фото инстаграм foxandtimber

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Фото до и после / инстаграм foxandtimber

Как изменился дом-трейлер: видео