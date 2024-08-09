Большая копия домика Барби: в США сдают в аренду особенный отель
Источник:The Mirror
На Airbnb теперь можно арендовать настоящий кукольный домик. Это большая копия дома Барби из 1990-х.
Дом называется Slumber Party Fun. Его владелица Поли сделала такой интерьер, который помнят все девочки с 1994 года.
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Кукольный дом, в котором могут пожить все
Двухэтажный компактный дом дарит путешествие во времени. Внутри есть куча мебели Барби, включая диван, холодильник, туалетный столик и знаменитый гардероб с серебряными сапогами на каблуках и розовыми куртками.
Также в доме есть выдвижные диваны и видеомагнитофон. Стол для пикника завален подвесками и бусинами, из которых можно сделать собственные украшения.
Отель является копией домика Барби / Фото Airbnb
Туристы могут забронировать 4-местный номер. Стоимость посуточной аренды – 89 долларов с человека за ночь.
К сожалению, ночевать придется в спальных мешках в палатке. Расположен 13-метровый отель в городке Литтлтон, штат Массачусетс.