В Нью-Йорке продают дом Билла Мюррея: сколько он стоит

В пригороде Нью-Йорка расположен дом, где жил известный актер Билл Мюррей. Сейчас его продают за несколько миллионов долларов.

Актер жил в доме в течение 1980-х годов. В то время он получил свою первую главную роль в фильме "Фрикадельки". Стоимость жилья составляет 2,07 миллиона долларов.

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В доме Билла Мюррея

Время, когда актер жил в этом доме, было самым успешным в его карьере. В 1982 году он сотрудничал со сценаристом и режиссером Гарольдом Ремисом и сыграл в ряде хитов, в том числе "Гольф-клуб", "Добровольцы поневоле" и "Тутси". Затем была главная роль в фильме "Охотники за привидениями", имевшей колоссальный успех для Билла Мюррея.

Апартаменты находятся всего в 25 минутах езды от города, в центре популярного района Снеденс-Лендинг. Дом был построен в 1868 году в стиле неоготики. В 2016 году он был реставрирован за миллион долларов.

Жилье вмещает четыре спальни и три ванные комнаты. Здесь есть традиционные передние и задние крыльца, три камина, один из которых используют как печь. Двор вокруг дома огражден.

Бывший дом Билла Мюррея / Фото Ellis Sotheby's International Realty

Мюррей до сих пор имеет еще один дом недалеко от своего бывшего жилья. Его актер приобрел сразу после того, как покинул эту резиденцию.