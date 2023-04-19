Треугольный домик у озера: загляните в уютный дом на природе

Дом в Северном Квинсленде создан в стиле "домика на дереве". Он выстроен из дерева в форме треугольника.

Дом построен из каменной кладки на уровне земли, но вся остальная часть – из дерева, чтобы срубили в 1950-х годах.

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"Владельцы этой действительно уникальной собственности неохотно решили переехать поближе к городу, и им будет очень грустно покинуть это удивительное жилье. Все по непредвиденным обстоятельствам", – пишет агент по недвижимости Брендан Уильямс.

Деревянный дом в форме треугольника

Уникальная резиденция расположена на озелененном участке площадью 2,13 гектара. Она включает пять спален, включая главную спальню с отдельной террасой и ванной комнатой.

Передняя веранда ведет в огромную гостиную с большим обогревателем на дровах. На этом же этаже есть зона для гостей и официальная столовая, а также современная кухня и терраса.

Почти все комнаты сделаны из дерева / Фото Realestste

На втором этаже есть гостиная и две спальни с частной верандой. Другая небольшая лестница ведет к бывшей музыкальной комнате со звукоизоляцией, офисом и кладовой.



Бывший музыкальный зал / Фото Realestate

Снаружи есть сарай, тропический лес и пруд. Дом появится на аукционе 13 мая.