Сюрприз от владельца: вы будете поражены, когда узнаете, что продают вместе с домом

В городе Кейнен, что в Нью-Гемпшире продают довольно заброшенный дом, который привлек много внимания. Дело в том, что все говорят не о самой недвижимости, а то что можно приобрести вместе с ней.

Дом достаточно маленький по площади, поэтому его даже назвали деревянной кабиной. Стоимость жилья составляет 399,9 тысяч долларов, поэтому, казалось бы, далеко не каждый захочет его купить. Однако автолюбители будут в восторге.

Обратите внимание Что такое жилая и общая площадь здания: объяснение девелопера

Дом и 300 классических авто

Это действительно впечатляет, ведь такого на рынке больше нет, – дом на большой площади окружает 300 классических авто, которые входят в стоимость недвижимости. Агенты называют это предложение "настоящей кражей".

Старинные авто, которые являются бизнесом продавца / Фото Jam Press

Все классические авто являются бизнесом нынешнего владельца Криса, который занимается их продажей. Он решил передать свою компанию "Parts of the Past" новому хозяину. Расчет за собственность возможен только наличными.

Новый владелец получит компанию по продаже классических авто / Фото Jam Press

Ранее на месте дома не было ничего, а жилье Крис построил сам. Он решил поселиться на этом уединенном участке во время пандемии. Владелец начал собирать выброшенную древесину и другие материалы и понемногу строить дом. Так он построил это деревянное жилье.



Интерьер спальни / Фото Jam Press

Внутри есть одна спальня, кухня, ванная комната, прихожая и подвал, где можно обустроить офис, еще одну спальню или тренажерный зал. Каждая комната имеет красивые дубовые стены и балочные потолки. Некоторые мебель новому владельцу или владелице надо будет докупить.