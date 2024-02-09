Красота в простоте: этот дом культового архитектора поражает скромной изысканностью

Когда известный архитектор создает гнездышко для себя, то все ожидают увидеть что-то грандиозное. Однако в основном они проектируют обычное жилье, которое должно быть просто уютным и комфортным, например этот дом Пьера Кенига.

Пьер Кениг был известным американским архитектором, который начал гениально проектировать дома еще в студенческие годы. Свою частную резиденцию он построил в элитном районе Лос-Анджелеса. Сейчас дом, что называют "воплощением послевоенной современной архитектуры" продают почти за 5 миллионов долларов.

Обратите внимание Названы лучшие строительные компании Львова: КН РИЭЛ – среди лидеров

Гнездышко архитектора поражает простотой

Дом Кегина 1985 года появился на рынке второй раз за семь лет. Последний раз жилье продавали в 2017 году за 3,8 миллиона долларов после тщательной реставрации жилья его пасынками. Внешне дом максимально простой, как и внутри. Однако если его есктерьер не вызывает особых эмоций, то интерьер поражает вневременным интерьером, который будет актуальным всегда.

Дом площадью 260 квадратных метров вмещает три спальни, две ванные комнаты со стеклянными стенами, огромную кухню-гостиную открытой планировки и трехэтажный атриум. Во дворе также есть внутренний дворик и бассейн с зоной отдыха.

Скромная резиденция культового архитектора / Фото The MLS

Похоже, что нынешние владельцы "согрели его" несколькими деталями перед продажей. В частности, белую плитку в большой комнате заменили досками из светлого дерева. А вместо белых столешниц на кухне установили роскошные мраморные тепло-серого оттенка.

Однако уникальные архитектурные особенности дома остались на месте. Речь идет о трехэтажном атриуме с пересекающимися стеклянными лестницами,. Также нетронутыми являются панорамные окна, через которые внутрь попадает много солнечного света. Среди интересных помещений в доме – музыкальная и медиа- комнаты.