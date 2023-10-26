Более 80 желающих: почему этот полууничтоженный дом все так хотят купить

Дом в Логане, Австралия, стал вирусным на сайтах продаж недвижимости. Хотя он в непригодном для жизни состоянии, все равно пользуется большим спросом. Агенты говорят, что сейчас на жилье претендуют около 80 человек.

Раньше этот дом служил временным жильем – его сдавали в аренду. Но со временем владельцы перестали за ним ухаживать, и дом однажды уничтожили вандалы. Ущерб серьезный, так что новым хозяевам нужно будет вложить много денег в ремонт. Почему же тогда на это жилье претендуют столько людей – ответ не заставил себя ждать.

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Дом продадут на очень редком аукционе

Это жилье вызвало настоящий ажиотаж на рынке. Только за неделю количество кликов на одном из местных сайтов недвижимости составило 38 420 человек. Все потому, что дом продадут на аукционе, который проводят очень редко – безрезервно. То есть минимальной цены, за которую владелец готов будет отдать дом, нет. Поэтому многие надеются приобрести это жилье по более низкой цене, чем рыночная.

Жилье пытались разрушить неизвестные / Фото Realestate

Дом расположен на угловой площади площадью 579 квадратных метров. Он включает четыре спальни и одну ванную комнату. Покупатели, которые уже предварительно зарегистрировались на аукцион, имеют разные планы по потенциальному жилью. Одни говорят, что хотят снести его, а там построить дом мечты. Остальные хотят сделать полный ремонт и заселить арендатора. А еще несколько покупателей хотели бы там жить.

Дом нуждается в ремонте / Фото Realestate

Директор Apollo Auctions Джастин Никерсон, который будет проводить аукцион без резервной цены, говорит, что это событие – настоящая редкость.

"За свою карьеру аукциониста я провел лишь несколько таких аукционов, и это вызывает ажиотаж, потому что это возможность для людей покупать по цене ниже рыночной, и это возбуждает покупателей", – говорит Никерсон.

Записи о собственности показывают, что дом последний раз переходил из рук в руки за 300 тысяч долларов в 2016 году. В 2018 году его сдавали в аренду за 335 долларов в неделю.