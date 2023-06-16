Ну очень желанное жилье: этот дом в Сиднее продали за 90 секунд

В Сиднее на торги выставили трехкомнатное здание, расположенное в районе Чатсвуда. Его продали за крупную сумму всего за 90 секунд.

Девяносто секунд понадобилось Дину и Даниэль Фрай, чтобы продать свой дом в Чатсвуде, где они жили 15 лет. Конечная ставка – 3,45 миллиона долларов, а это на 700 тысяч долларов больше, чем начальная цена.

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"Все закончилось мгновенно"

Более 150 групп осмотрели хорошее трехкомнатное здание Innesglen. Восемь участников зарегистрировались на торгах. Они стартовали со стоимостью 2,7 миллиона долларов.

Затем начались "агрессивные ставки", главным образом с шагом в 50 тысяч долларов. И через полторы минуты молоток "упал" на 3,45 миллиона долларов, а новыми владельцами стала молодая семья из Чатсвуда.



Красивая гостиная белого цвета с черными акцентами / Фото Realestate

Очевидно, что дом оказался жемчужиной для многих людей. Во-первых, он достаточно велик. Дом имеет площадь около 800 квадратных метров. Во-вторых, он находится в очень желательном районе. Количество объектов недвижимости, продающих в Чатсвуде, сократилось на 50 процентов. В-третьих, сейчас люди покупают более старые дома с целью расширения, потому что так бюджетнее.

Уютная спальня / Фото Realestate

"Восемнадцать месяцев назад стоимость ремонта была настолько высока, что люди хотели полностью готовые дома, но сейчас эта недвижимость стоит от 5 до 6 миллионов долларов, поэтому люди возвращаются к покупке старого дома на хорошей улице с целью его расширения. будущее", – говорит агент. по недвижимости.

Хорошая зона отдыха под накрытием / Фото Realestate