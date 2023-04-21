Вызвал ажиотаж: в Канберре продают дом с люксовым ремонтом в курортном стиле
Источник:realestate
Обновленный дом O'Connor в курортном стиле расположен на озелененном севере Канберры. Это идеальное решение для тех, кто не хочет иметь дело даже с минимальным ремонтом.
Агент по продажам говорит, что необычно находить отдельные дома в этой части города, которые уже были бы настолько тщательно отремонтированы. Жилье когда-то создали для канберского ресторатора с большим вниманием к деталям.
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Дом с люксовым ремонтом
Дом расположен на одной из самых желанных улиц города. Он вмещает три спальни и отлично оборудован всем, чем только можно.
Спальни являются максимально светлыми и просторными, всюду деревянный пол со шпунтованием и двойными стеклопакетами.
Дом вмещает просторную гостиную и кухню, из которой можно попасть на крытый балкон. Дизайнерская кухня оснащена островной скамейкой из натурального камня, индукционной плитой с газовой горелкой, высококачественным краном и большими заказными шкафами. В главном люксе есть дизайнерская ванная комната, плиточное отопление и большой душ с экраном.
Люксовое жилье в Австралии / Фото Realestate
Дом уже заинтересовал много людей. Агент по недвижимости советует посетить дом лично, чтобы хорошо осмотреть его.