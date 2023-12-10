Настоящая роскошь: сколько стоит роскошный дом на берегу моря в Австралии

Это просто прекрасный дом в Байрон-Бэй, расположенный чуть ли не на самом пляже. И локация, и само жилье невероятны, так что стоимость недвижимости заоблачная.

Местный торговый агент Ник Данн говорит, что это, безусловно, лучший дом в регионе. Именно поэтому он стоит более 40 миллионов долларов.

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Дом мечты на берегу моря

Нынешний владелец говорит, что участок земли такого качества и размера без дома в этом году стоил до 22 миллионов долларов. С превосходным и современным жильем стоимость еще выше, поэтому его цена оправдана.

Муж говорит, что жилье его мечты, поэтому решение о продаже очень тяжелое. Но он вынужден продать дом новым владельцам, потому что его семья по веским причинам переезжает.

Одноэтажный дом площадью 2097 квадратных метров имеет пять спален и шесть ванных комнат. Дизайн квартиры создан под влиянием семейного средиземноморского отдыха, когда владелец познал любовь к чистым, минималистским линиям.

Вокруг дома невероятная природа и виды / Фото Realestate

"Мы хотели, чтобы дизайн был прост, но одновременно элегантным и вневременным. Для нас было важно, чтобы жилье ни в коем случае не разрушалось под влиянием стихии, потому что оно расположено близко к морю. Поэтому мы выбрали прочные материалы – камень и фарфор для всего дома внутри и снаружи. Это дом, который точно выдержит испытание временем. Раньше мы планировали оставаться там несколько десятилетий", – рассказал владелец.