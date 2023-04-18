Спрятан между двумя горами: в Калифорнии продают уникальный дом среди пустыни
Источник:realtor
Дом в Ла-Квинте расположен в скрытом и уютном месте между двумя горами. Он появился на рынке за 3,5 миллиона долларов.
Дом площадью 228 квадратных метров был построен в 1960 году. С него открываются невероятные виды на долину Коачелла.
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Уникальный дом между двумя горами
Расположение в пустыне не позволяет построить еще что-нибудь на горном склоне, поэтому, по сути, это единственный дом в таком месте. Это хорошее здание, и в нем еще очень много оригинальных деталей. Камин в гостиной является центральной особенностью дома,
– говорит агент по листингу Марк Ланге.
В доме идеальная планировка. Каждая из трех спален расположена в разных углах дома, поэтому они не проходимы.
Ретро-кухня и винтажная ванная возвращают обратно в прошлое, к середине века. Дом никто не обновлял, но интерьер очень хорошо сохранился.
На дворе есть бассейн и огромная терраса, где можно любоваться просто невероятными видами. Агент по листингу говорит, что новые владельцы смогут жить здесь на выходные или зимой.