Спрятан между двумя горами: в Калифорнии продают уникальный дом среди пустыни

Дом в Ла-Квинте расположен в скрытом и уютном месте между двумя горами. Он появился на рынке за 3,5 миллиона долларов.

Дом площадью 228 квадратных метров был построен в 1960 году. С него открываются невероятные виды на долину Коачелла.

Обратите внимание Кому принадлежит придомовая территория: объяснение девелопера

Уникальный дом между двумя горами

Расположение в пустыне не позволяет построить еще что-нибудь на горном склоне, поэтому, по сути, это единственный дом в таком месте. Это хорошее здание, и в нем еще очень много оригинальных деталей. Камин в гостиной является центральной особенностью дома,

– говорит агент по листингу Марк Ланге.

Гостиная с камином / Фото Realtor

В доме идеальная планировка. Каждая из трех спален расположена в разных углах дома, поэтому они не проходимы.

Спальня в стиле 1960-х годов / Фото Realtor

Ретро-кухня и винтажная ванная возвращают обратно в прошлое, к середине века. Дом никто не обновлял, но интерьер очень хорошо сохранился.

Кухня в винтажном стиле / Фото Realtor

На дворе есть бассейн и огромная терраса, где можно любоваться просто невероятными видами. Агент по листингу говорит, что новые владельцы смогут жить здесь на выходные или зимой.