Самый дорогой дом на острове: посмотрите, стоит ли он этого звания

Этот дом назвали "элегантным гавайским бегством". Он расположен на западном побережье Биг-Айленда и вышел на рынок за колоссальную сумму.

Дом имеет большую площадь – 773 квадратных метров, он вмещает 6 спален. Стоимость роскошной недвижимости составляет 29 тысяч долларов.

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Невероятный дом на Биг-Айленде

"Одной из самых впечатляющих особенностей недвижимости является потрясающий вид на побережье с вершины курорта Four Seasons", – рассказывает агент по недвижимости Фрэнк Шенк.

Дом расположен на приватной площади 1,3 гектара. Здесь есть закрытая автомобильная площадка, отдельный гараж, внутренний дворик, водопад и пруд.

Современный дизайн с использованием природных материалов / Фото Realtor

Внутри дома есть гостиная и обеденная зона открытого плана, две прачечные, несколько зон для отдыха и медиакомната. Стиль дизайна – современный гавайский.

"Следующий покупатель оценит расположение дома на курорте Hualalai. Это очень эксклюзивно. Все дома здесь используют как вторичные. Их здесь более 300, и только двое владельцев приезжают сюда примерно раз в пол года в год", – говорит Фрэнк.

Созданный для максимального отдыха на свежем воздухе, дом имеет пейзажный бассейн, спа-центр и кухню под открытым небом.

Бассейн и природа вокруг как из мечты / Фото Realtor