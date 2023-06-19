За окном – тропики и водопад: сколько стоит дом в минималистском стиле на Гавайях

Дом в минималистском стиле окружен водопадами, скалистыми обрывами и заповедником, когда-то являвшимся домом для гавайской королевской семьи. Из каждого окна в доме открываются невероятные виды.

Жилье построили в 2002 году по проекту архитектора из Сан-Франциско. Дом имеет площадь 250 квадратных метров и вмещает три спальни. Его продают за 2,495 миллионов долларов.

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Дом в историческом центре Хило

Увлекательный дом расположен в конце дороги на уединенном острове. Водопад высотой 25 метров впадает в реку Вайлуку на краю территории, и он виден почти из любой точки дома.

Невероятная картина / Фото Realtor

Также к собственности относится пышный частный сад, как из сказки. Это отличное место для отдыха среди тропиков.

Частный сад / Фото Realtor

Дом строили "потом и слезами" по ряду причин. "Это происходило в джунглях без электричества или переменного тока, на вершине твердой скалы, на длинной узкой строительной площади", – рассказывает агент по листингу Ребекка Келлихоомала.

Результатом является удивительный дом, завершенный два десятилетия назад, до сих пор в безупречном состоянии. В нем сохранились почти все оригинальные дизайнерские детали, учитывая длинный кедровый проход, соединяющий три жилых павильона.



Интерьер выполнен из дерева / Фото Realtor

Несмотря на то, что здание расположено среди тропической красоты, до него все равно можно легко добраться. Аэропорт Хило расположен всего в 15 минутах езды.