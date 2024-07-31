Мечта интроверта: на необитаемом острове продают дом за 103 тысячи долларов

Дом с семью спальнями предлагают на острове Копинсей, одном из Оркнейских островов Шотландии. Его продают всего за 80 тысяч фунтов, а это примерно 103 тысячи долларов.

Это не просто дом, а обособленная недвижимость, состоящая из четырех зданий, где раньше жили смотрители маяка. В качестве бонуса новый владелец получит еще два квадроцикла и парусную лодку.

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Почему недвижимость на необитаемом острове такая дешевая

Будущий владелец будет иметь двухэтажный дом, а также две хозяйственные постройки, включая сарай и ангар для трактора. Здесь же есть две вертолетные площадки, чтобы по воздуху добираться на материк.

Собственно, одна из причин низкой стоимости, – именно сложности с добиранием.

Маяк, расположен рядом с жильем, принадлежит одной компании, которая управляет им удаленно из штаб-квартиры в Эдинбурге. То есть на острове абсолютно никто не живет.

Что касается главного дома, то он не пригоден для проживания. Это еще одна причина, почему он такой дешевый. Чтобы жить в нем, сначала надо сделать масштабную реконструкцию и перепланировку.

Дом в запущенном состоянии / Фото K Allan Properties

Эта недвижимость на необитаемом острове теперь доступна для тех, кто ищет необычное убежище. Требуя проведения реновационных работ, эта недвижимость является прекрасной возможностью для тех, кто мечтает об уединенном образе жизни, чтобы создать пространство, которое они действительно могут назвать своим домом,

– указано в описании.

На территории комплекса есть колодец с электронасосом, работающий от генератора. Дом оборудован газовым отоплением и есть приобретенные солнечные батареи, которые надо установить.

Среди недостатков проживания на этом острове – отсутствие подключенной телефонной линии и соответственно интернета.

Также на Копинсее нет магазинов, поэтому продукты нужно будет доставлять с главного острова. Без вертолета или, в худшем случае, лодки не обойтись.