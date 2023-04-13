Посмотрите и убедитесь: этот дом изменит ваше мнение о гламурном интерьере

Если вы думаете, что гламурный дизайн – это розовые стены и пушистая мебель, вы очень ошибаетесь. И этот дом в Южной Каролине является идеальным доказательством.

В Чарлстоне продают кирпичное колониальное здание, датируемое 1940-ми годами. Сейчас он в отличном, обновленном состоянии, ведь в 2012 и 2022 годах дом перестроили, расширили и полностью обновили интерьер. Недвижимость продают за 8,5 миллионов долларов.

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Гламур, который нравится всем

Результат капитального ремонта – роскошный дом с пятью спальнями и четырьмя ванными комнатами. Интерьер в доме современный, что и отличает его от соседних с прибрежным стилем.

Большинство жилых помещений в доме площадью 674 квадратных метра расположены в одном крыле, а остальные комнаты – на противоположной стороне. Между двумя крыльями расположен бассейн и внутренний двор.

Первое, что я подумал после того, как погулял в доме, – что я не могу найти ни одной вещи, которая мне здесь не нравится. Все, что вы хотите или думаете, что хотели бы иметь в роскошном доме, это все и есть,

– говорит агент по листингу Миддлтон Рутледж.

Все комнаты пропорциональны друг другу, и ни одна не слишком большая или маленькая. Интерьер комнат исполнен в стиле гламура. Это совсем не тот гламур, который каждый рисует в уме.

Интерьер в гламурном стиле / Фото Ellis Creek Photography

На территории у дома есть дорожки из голубого камня. Прогуливаясь по ним, вы можете полюбоваться взрослыми дубами, кустарниками и другими местными деревьями, создающими "красочную приватность".

Изюминкой 200-летний красный дуб, который стоит сразу за окном посреди сада. Когда владельцы проектировали дом, дерево уже было и они не хотели его сносить. Так что решили спроектировать дом вокруг дуба", – объясняет Рутледж.

У дома есть большая территория для отдыха и прогулок / Фото Ellis Creek Photography