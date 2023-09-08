Вы бы не догадались: в этом доме есть скрытая комната с очень интересной историей

Имение "Лоури" в Лос-Анджелесе построили во время сухого закона. Запрет на алкоголь побудил людей создать тайную комнату с секретом.

Дом с историей продают за 4,1 миллиона долларов. Хотя его построили еще в 1929 году, он отлично сохранился. Впечатляющий дизайн поместья уже привлек внимание не одних потенциальных покупателей.

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Дом с потайной "алкогольной" комнатой

Дом площадью 460 квадратных метров вмещает четыре спальни и пять ванных комнат. Особенностью дизайна есть оригинальная плитка, установленная еще со времен строительства. Это кафель ремесленного производства эпохи искусств и ремесел. Ванные комнаты наверху и три камина обложены этой плиткой.

Многие светильники и другие детали также оригинальны. Настоящий владелец позаботился о том, чтобы ее сохранить, когда делал ремонт в доме.

Спальня с оригинальным камином / Фото Sotheby's International Realty

Поскольку жилье построили во время сухого закона, когда алкоголь был запрещен, людям приходилось употреблять его незаметно. В доме есть тайник, используемый именно для такой цели.

Есть скрытая тайная комната. Вход выглядит как обычная дверь в коридор, и когда вы входите в комнату, есть маленькая дверца для хранения. Если открыть их, а за ними – полки, появится вход в комнату,

– рассказал агент по листингу.

Вход в секретную комнату / Фото Sotheby's International Realty

Внутри есть небольшой выключатель, который использовали для оповещения людей, когда кто-то пришел угоститься.

Когда-то это было что-то в пределах фантастики. Сейчас эта комната просто склад, заполненный моющими средствами, но новый владелец может все изменить.

Бывшая "алкогольная" комната / Фото Sotheby's International Realty

"Идеальным покупателем был бы тот, кто ценил бы все детали, а не тот, кто захочет сменить дом до неузнаваемости", – отмечает агент.

Кухня с оригинальной узорной плиткой / Фото Sotheby's International Realty