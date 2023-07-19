Природа здесь действительно очаровательна: посмотрите на этот дом среди бескрайних полей

Именно сказочная природа с невероятными видами на гору когда-то подкупила нынешних владельцев. Лоррейн и Дэвид сразу решили, что построят здесь дом.

Супруги построили усадьбу с четырьмя спальнями для своей семьи. Дом спроектирован так, что видами можно наслаждаться каждой комнатой.

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Когда-то на территории был только сарай

"Когда мы купили недвижимость, там был только большой сарай для скота", – рассказывает владелица. Женщина добавляет, что в этом месте очень тихо и спокойно, но очень близко к городу.

Кроме спален, в доме есть просторная официальная столовая, ванная комната, кухня и две гостиные. Интерьер очень хорош, с минимальным количеством мебели. Стены в каждой комнате – белые, и благодаря этому все помещения выглядят визуально больше. В гостиной и на кухне есть панорамные окна, поэтому в дом попадает много природного света.

Зона гостиной / Фото Harris Real Estate

Интерьер кухни / Фото Harris Real Estate

Если новый владелец захочет держать скот, то для этого есть все необходимое. Животные там, собственно, пасутся часто и охотно. На поле есть территория, огороженная электропастухами, а в сарае есть бетонные корыта.

На полях вокруг пасут скот / Фото Harris Real Estate