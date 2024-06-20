Где живет Тина Кароль: взгляните на роскошный загородный дом певицы под Киевом

О своей личной жизни Тина Кароль рассказывать не любит, но как-то она показала журналистам свой дом под Киевом. А впоследствии небольшой видеообзор вышел и на ее ютюб-канале.

Как известно, певица имеет роскошный трехэтажный особняк в селе Зазимье, что под Киевом. Когда-то это жилье ей подарил покойный муж Евгений Огир. По данным СМИ, площадь дома составляет около 320 квадратных метров, передает Недвижимость 24.

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Трехэтажный загородный дом Тины Кароль

Как рассказывала певица, строить особняк они начинали вместе, но завершать ей, к сожалению, пришлось самой. В доме есть большая кухня с панорамными окнами, тренажерный зал, спальни с ванными комнатами, а также студия для создания песен.

На видео, что вышло на ютюб-канале певицы, Кароль показала свою кухню, гардеробную, ванную, а также игровую комнату сына Вениамина, которую уже, отметила, пришло время переоборудовать.

Певица показала свой дом и вещи / Скриншот видео

Интерьер жилья оформлен преимущественно в светлых и теплых оттенках, есть много деревянных элементов. Также звезда позаботилась о разнообразных декоративных предметах: картины, живые растения в горшках, букеты из сухоцветов, доску для рисования и тому подобное.

Тина Кароль во дворе своего дома / Фото из телеграмма певицы

Территория вокруг дома также большая. Во дворе есть бассейн с местом для отдыха и футбольное мини-поле, а еще – небольшой огород, сад и розарий.