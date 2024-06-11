В Одесской области продают большой дом у моря за 5 тысяч долларов: вот фото

В селе Курортное Одесской области продают дом всего за 5 тысяч долларов. Он расположен близко к морю и лиману.

За дом площадью 130 квадратных метров это очень низкая цена, даже несмотря на то, что он в запущенном состоянии. Объявление о продаже жилья появилось на OLX, передает Недвижимость 24.

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Дом расположен близко к морю

В объявлении отмечают, что дом можно использовать как дачу. Расстояние до ближайшего крупного города – 30 километров.

Дом из кирпича, на крыше – шифер. С фото сразу становится понятно, что в доме никто не живет. Оно требует капитального ремонта. На некоторых фотографиях видно строительные материалы. Очевидно, кто-то из владельцев начинал ремонт, но работы остановились.

Комнаты в запущенном состоянии / Фото OLX

В доме есть шесть комнат, но они без мебели. То есть новым владельцам нужно будет вложиться не только в ремонт. Также в доме нет санузла – его обустроили на улице.

Жилье расположено близко к пляжу / Скриншот Google Maps

То есть преимуществами этого дома является низкая цена, значительная площадь и расположение недалеко от моря.