В шаге от пропасти: дом, который показали в известном сериале, скоро упадет в море

Известное шале, которое стало местом съемок популярного британского телевизионного сериала "Бродчерч", может упасть в море. Дом расположен на скале, всего в нескольких метрах от пропасти.

Трагедия действительно может произойти. И все из-за катастрофической эрозии береговой линии вблизи Вест-Бей в Британии.

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До края пропасти всего несколько метров

После сильных штормов, которые разрушили скалы в этом районе, дом оказался всего в 4,5 метрах от обрыва.

Местный фотограф Грэм Хант говорит, что с каждым годом шале все ближе и ближе подступает к скале. По его мнению, еще один большой оползень – и дом окажется в море.



Дом может упасть в море / Фото BNPS

Примерно 3 – 4 года назад под пляжным домиком сделали новый фундамент, но это не решило проблему. Владельцы земельного участка уже около десяти лет пытаются перенести здание вглубь суши, но пока все тщетно. Дорога тоже находится под угрозой обвала.

Эксперты говорят, что эрозия береговой линии и обвал домов становится распространенной проблемой в графстве Дорсет и других прибрежных районах Британии.

Кадр из сериала на фоне шале / Фото ITV

Дом под названием "Шале Бродчерч" стал известным благодаря съемкам детективного сериала BBC. По сценарию, именно здесь произошло таинственное убийство в первой серии.