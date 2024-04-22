Настоящий сюрприз: женщина унаследовала дорогой дом от родственника, о котором даже не слышала

Британка по имени Джанет унаследовала дом от неизвестного родственника в городе Поттерс-Бар, Англия. Женщина до сих пор приятно шокирована от того, что с ней произошло.

Джанет получила в наследство дом, который оценили в 600 тысяч фунтов стерлингов. Женщине предложили стать героиней в шоу о недвижимости "Ключ к счастью", и она согласилась.

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Щедрое наследство от неизвестного родственника

Съемочная команда шоу встретилась с Джанет, чтобы их ведущая могла впервые осмотреть жилье вместе с экспертом по недвижимости. В программе показали, как новая владелица дома стоит возле дома, как будто впервые узнав о своем наследстве.

"Я провел небольшое исследование этого дома, и его текущая рыночная стоимость составляет около 600 000 фунтов стерлингов", – сказал эксперт по недвижимости.

Когда Джанет узнала стоимость дома, ее это еще больше поразило. "Это же огромные деньги, не так ли?!" – спросила она у съемочной команды.

Женщина унаследовала дом от родственника, о котором она ничего не знала / Фото Channel 4

Агент по недвижимости сказал, что сумма, полученная за продажу этого жилья, может на самом деле изменить жизнь. Он посоветовал обратиться к специалистам по ремонту и привести дом в порядок. Жилье даже было бы хорошо расширить – тогда на нем можно еще лучше заработать.