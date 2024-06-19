Дом за 3 тысячи долларов в живописном селе: какое жилье предлагают за такие деньги

В селе Русская Гута, что на Тернопольщине, продают дом площадью 64 квадрата. Стоимость жилья составляет всего за 3,2 тысячи долларов.

Село Русская Гута расположено на границе Тернопольской и Ровенской областей, передает Недвижимость 24, ссылаясь на данные объявления с OLX. Если сравнивать расстояние до обоих областных центров, то в Ровно ехать значительно ближе, – где-то 40 километров.

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Как выглядит дом за 130 тысяч гривен

Жилье построили уже давно и оно, к сожалению, в запущенном состоянии. Об этом свидетельствуют фото, которые опубликовал автор объявления.

В одноэтажном доме есть две комнаты, которые требуют капитального ремонта, но их состояние можно назвать жилым. Также будущему владельцу или владелице придется позаботиться о новой мебели. В конце концов, снаружи жилье тоже придется полностью обновить.

Жилье без ремонта / Фото OLX

"Продам дом старой застройки. Возле дома есть огород – 50 соток и берег – 20 соток. Дом и хлев перекрыты. Есть колодец во дворе недалеко лес, пруд. 40 километров до города Ровно, 18 километре до Шумска", – написал автор объявления.

Поэтому в собственности принадлежит не только дом, но и хозяйственная постройка и земельный участок.