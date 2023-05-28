Историческая достопримечательность возле Гарварда: дом известного ботаника всколыхнул рынок

Этот дом в Кембридже поражает великолепием и красотой. Когда-то здесь жил один из известнейших ботаников 19 века Эйса Грей. Сейчас дом продают за внушительную сумму.

Хотя дом всегда находился в частной собственности, с 1965 года он является национальным историческим памятником. Недавно дом появился на рынке за 10 800 000 долларов.

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Дом у Гарварда поражает величеством

Жилье назвали в честь известного гарвардского ботаника и страстного дарвиниста, прожившего в нем более 40 лет. Но это не единственное известное имя, связанное с резиденцией.

"Недвижимость была спроектирована известным архитектором Итилом Тауном и построена в 1810 году в пределах Гарвардского ботанического сада. С самого начала здание должно было стать жильем для зоолога Уильяма Пека", – рассказывает агент по листингу Гейл Робертс.

После Пека среди жителей были ботаник Томас Наттолл и бывшие президенты Гарварда Джеймс Уокер и Джаред Спаркс. Эйса Грэй переехал в дом уже после того, как его назначили профессором естественной истории в университете. Он жил там до самой смерти в 1888 году.

Дом включает пять спален и шесть ванных комнат. Площадь жилья составляет 705 квадратных метров.

Все комнаты обновлены, с современным дизайном / Фото Realtor

Кроме своей длинной и легендарной истории, дом может многое предложить современным жителям. От прекрасно сохранившихся нестандартных столярных и каменных изделий до многих каминов и высококачественных приборов. Asa Grey House является продуктом хорошего вкуса – прошлого и настоящего.

В каждой спальне есть отдельная ванная комната в стиле спа. А студию на первом этаже, где есть небольшой бар и ванная, можно использовать в качестве спортзала, комнаты для гостей или рабочего места.

Нижний уровень включает в себя большую медиакомнату, комнату для гостей и ванную. Среди других помещений – официальные гостиные и столовые и офис.

"Весь дом был тщательно отремонтирован в 2022 и 2023 годах высококвалифицированные архитекторы, дизайнеры интерьеров, плотники, каменщики и ландшафтные архитекторы", – говорит Робертс.