Какой дом можно приобрести в английском городке за 230 тысяч фунтов: вы будете удивлены

По описанию в объявлении это отличная возможность приобрести дом с тремя спальнями в английском городе Лутон. И когда посмотреть фото изнутри, на самом деле не все так здорово.

На фото видно, что дом нуждается в ремонте. Очевидно, что в нем некоторое время никто не жил. Прежде всего новым владельцам нужно будет избавиться от плесени и обновить покрытие стен. Так что цена в 230 тысяч фунтов – не окончательная стоимость дома для жизни.

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Дом пока не пригоден для жизни

Каждого потенциального покупателя на просмотре "встречает" неожиданная грязь. Беспорядок и облупленные стены – первое, что бросается в глаза, если посмотреть на фото этого дома. На кухне стены покрыты темными пятнами, а над стиральной машиной есть огромная дыра в потолке. Когда-то ламинированные полы кухни и столовой очень почернели.



Состояние кухни / Фото Jam Press

Спальня на верхнем этаже полна беспорядка и завалена плакатами, которыми словно пытаются скрыть заплесневелые стены. В ванной комнате стена наполовину обнажена, то есть виден кирпич. Еще одна "одинокая" туалетная комната является "жертвой" плесени и ржавых труб.

В объявлении указано, что в доме есть просторная гостиная, частный задний сад, большая кухня, стоянка на улице для трех автомобилей, мастерская, гардероб внизу, семейная ванная наверху и отличный доступ к транспортному сообщению. Жилье описывают как "прекрасную инвестиционную возможность", хотя он предназначен "лишь для покупателей наличными".

Обнаженные и почерневшие стены в ванной комнате / Фото Jam Press

"Есть доступ к местным удобствам, здание расположено в пределах хорошей школьной зоны и недалеко от магистралей A5 и M1. Отличный потенциал для расширения при условии разрешения на планирование", – пишут агенты по листингу.

Далее скромно указано, что "дом нуждается в модернизации". Детали о состоянии жилья нет. Однако, учитывая все нюансы, владельцами могут стать те, кто имеет возможность вложить значительную сумму в ремонт жилья.



Загроможденная спальня / Фото Jam Press