73-летняя женщина выиграла в лотерею роскошный особняк: до этого она работала на двух работах

Роуз Дойл из Великобритании в свои 73 года работала на двух работах. И теперь она наконец может расслабиться, ведь неожиданно выиграла в лотерею дом мечты за 3 миллиона фунтов.

Роуз и ее муж Тони жили в одном и том же трехкомнатном доме уже 44 года. Теперь они переехали в роскошный прибрежный дом с пятью спальнями в другой город.

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Пенсионерка выиграла дом за 3 миллиона фунтов

73-летняя женщина работала на двух работах, разнося обеды в начальной школе и консультируя в страховой компании. Из зарплаты Роуз откладывала 10 фунтов стерлингов на подписку на ежемесячный розыгрыш Omaze. И наконец ей улыбнулась удача. Женщина выиграла роскошный дом да еще и 100 тысяч фунтов наличными. Она была очень счастлива и сразу решила, что уходит на пенсию.

"Поскольку я знаю, что участвую в каждом розыгрыше автоматически, я не слежу каждый раз за всеми домами, поэтому сначала не знала, что мы выиграли. Мы думали, что это будет небольшой отпуск в Корнуолле или несколько сотен фунтов – мы ни на минуту не предполагали, что выиграем дом за 3 миллиона фунтов. Такие вещи просто не случаются с такими людьми, как мы", – поделилась эмоциями британка.



Счастливые супруги на фоне нового дома / Фото SWNS

Их новое гнездышко имеет панорамную террасу и ландшафтный сад. Роуз говорит, что имеет большую семью и теперь думает, как "поделить" дом между всеми на время отпуска.

"У нас большая семья, поэтому этим летом мы будем очень популярны, телефон будет звонить не переставая, ведь все захотят забронировать здесь свой отпуск. Я пока не знаю, что мы будем делать в будущем. Мы определенно будем наслаждаться этим как семья. Что бы мы не решили делать, это изменит всю нашу жизнь к лучшему. Это настоящее чудо", – призналась женщина.



Интерьер гостиной / Фото SWNS

Роуз добавила, что интерьер дома просто замечательный, а еще ей никогда не надоест выходить на балкон и любоваться потрясающими видами на приморскую деревню.