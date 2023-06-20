"Фантастическая возможность": посмотрите, какой дом продают в Британии за 450 тысяч долларов

Снаружи дом в Свиндоне выглядит красиво, и внутри вас ждет сюрприз. Станьте его владельцем действительно "фантастическая возможность".

Недвижимость привлекла внимание своим необычным – и, можно сказать, болезненным – интерьером. На фото видно по крайней мере несколько комнат, покрытых от пола до потолка чем-то, очень похожим на плесень.

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Интерьер удивил

Дом внутри выглядит так, будто получил "повреждение водой" из-за утечки в ванной комнате. Спальни "несут основное бремя". Много мебели в комнате оставили на месте, а обои сняли, чтобы открыть "темную реальность" под ней.

На фото видно, что плесень коснулась почти всех комнат. Она также покрывает стены обеденной зоны, где есть стол. Подобная история на кухне, где споры разных размеров покрывают стены, потолок отслаивается, плитка разбита, а основание для светильника едва держится.

Плесень почти повсюду / Фото Jam Press

В общей сложности дом вмещает пять спален, три из которых имеют отдельные ванные комнаты. Площадь жилой зоны – 167 квадратных метров.



Гостиную и еще одну спальню плесень не коснулась / Фото Jam Press

В конце концов дом можно отремонтировать. Кто готов к этому, тот воспользуется этой возможностью. По крайней мере внешний вид дома просто великолепен. Особо стоит отметить большой задний двор с террасой для отдыха и обеда на свежем воздухе.

Задний двор / Фото Jam Press