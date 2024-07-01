Большой дом в британском городе продают всего за 80 тысяч фунтов: есть ли здесь подвох

Трехэтажный дом с двумя спальнями продают в Ковентри. Он большой по площади и красивый на вид, поэтому многих удивляет цена 80 тысяч фунтов.

На первом этаже в доме есть две приемные комнаты, на втором – гостиная и кухня, а на третьем – спальни и ванная комната. Однако в местном издании пишут, что "их еще надо найти".

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Раньше в доме жил "коллекционер"

Если посмотреть на фото изнутри дома, впечатление о нем сразу меняется. Раньше там, очевидно, жил накопитель, потому что все комнаты покрыты хламом и мусором.

В одном из помещений столько коробок с бумагами, что даже ковра не видно. В ванной комнате ситуация просто ужасная – там не только куча мусора и туалетной бумаги, но и неубранный туалет.

Каждая комната в хламе и мусоре / Фото Jam Press

Гараж также забит хламом до потолка, задний сад – полностью зарос. Кроме того, у агентов по недвижимости нет точной информации об электро-, водо- и теплоснабжении в доме.

Собственность нуждается в очистке и модернизации. Она расположена в популярном районе Ковентри. Идеальная возможность для инвестиций,

– указано в объявлении.

Жилье планируют продать на аукционе 11 июля.