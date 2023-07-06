Земной корабль: максимально странное жилье, не похожее ни на один дом

Дом в Трес-Пьедрасе, Нью-Мексико разработали для уединенной жизни. Он действительно особенный, похожего вы не найдете, пожалуй, нигде.

Хотя экстерьер дома земного корабля сливается с окружающей средой, его красочный интерьер сразу бросается в глаза. Но главное, что жилье продают по неплохой цене – 399 тысяч долларов. Но его главное преимущество в том, что владельцам не придется платить за коммунальные.

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Интерьер поражает цветами и формами

Этот дом площадью 130 квадратных метров включает одну спальню и ванную комнату. Солнечные батареи обеспечивают дом электроэнергию. На крыше установлен водосборник с цистерной на 5000 галлонов.

Дом на земном корабле построили из природных и переделанных материалов и разработали таким образом, чтобы он был экологичным.

Здесь сможет жить не каждый / Фото Алисии Бомхоф

"Когда я впервые увидела его, то подумала, что это самый красивый земной корабль. Внешний вид прекрасен. Это прекрасное место, откуда открывается панорамный вид на горы вокруг", – поделилась агентка по продажам Алисия Бомхоф.

Концепция состоит в том, чтобы работать с природой, а не против нее. "Вы просто живете немного проще. Вы имеете все те же удобства, что и люди в обычных домах, но не платите за них ежемесячно", – рассказала агентка.