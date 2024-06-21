Был 2 миллиона, а стал 600 тысяч: почему роскошные дома на пляжах США дешевеют с каждым днем

Блестящие особняки, расположенные вдоль побережья США, уже не так желанны, как были когда-то. Ранее недосягаемая стоимость самой дорогой недвижимости в стране быстро падает.

Дело в том, что из-за частых штормов и повышенного уровня воды в море жить на побережьях становится рискованно. Нынешний сезон ураганов уже начался – Национальное управление океанических и атмосферных исследований прогнозирует, что их будет около тринадцати.

Обратите внимание Квадрат за донат: ЛУН и РИЕЛ разыграют квартиру за взнос в фонд "Вернись живым"

Прибрежные дома могут пострадать от непогоды

Последствия для владельцев прибрежных домов могут стать ужасными. Хотя худшее еще не произошло, люди уже избегают покупки дорогих имений. Поэтому и стоимость домов на берегу падает.

Например, прошлом году на острове Нантакет в Массачусетсе, продавали недвижимость стоимостью 2 миллиона долларов. Покупатели откликнулись только в этом году – и приобрели жилье всего за 600 тысяч долларов. Однако недавно атлантический циклон Нор'истер уничтожил более 20 метров пляжа, и дом теперь стоит на эрозионном песке.

Агент по недвижимости в Нантакете Шелли Локвуд подтвердила, что ситуация плачевная. Недавно два дома стоимостью 10 – 12 миллионов продали за 700 – 800 тысяч.

Дома на популярном морском курорте Хэмптоны / Фото Adobe StockAdobe Stock

На восточной части Лонг-Айленда жители Монтока хотят спасти свои многомиллионные дома от безжалостных штормов, но не знают, как это сделать.

Если мы видели наводнения в прошлом, когда вода спадала сразу, то теперь она больше не спадает. У нас есть друг, у которого дом стоимостью 10 миллионов долларов, и он даже не знает, что с ним делать. Потому что если он его продаст, то точно не за тех 10 миллионов долларов, за которые он его купил,

– говорит местный агент Кей Тайлер.

На побережье Мексиканского залива средняя стоимость домов составляет более 1 миллиона долларов. Уже 77 005 объектам недвижимости грозит наводнение, из-за чего они потенциально потеряли стоимость в 100 миллиардов долларов.

Дешевле всего сейчас продают дома на скале, ведь для них существует риск оказаться в море из-за эрозии. Их переоценили на 500 и даже 250 тысяч долларов.