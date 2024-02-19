Жилье в Карпатах: какие сейчас цены на недвижимость с невероятными видами

В целом цены на недвижимость в Карпатах растут из-за повышенной заинтересованности покупателей и инвесторов в западном регионе. За два года войны рекреационный рынок жилья расширился вдвое.

Число коттеджных городков и таунхаусов в карпатских населенных пунктах растет. Это связано с тем, что многие из Киева, Харькова, Днепра ищут именно такие варианты жилья. Когда есть спрос, его пытаются удовлетворить.

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Сколько стоят квартиры в Карпатах и что покупают

Многие украинцы из центральных и восточных областей покупают коттеджи с видами на горы вместо квартиры с такой же стоимостью. Также есть случаи приобретения помещений для отдыха на лето. Кроме того, в такие домики инвестируют и с целью сдачи в аренду.

Коттеджные городки в Карпатах строят малые и крупные строительные компании, как региональные, так и львовские, киевские. В таких городках работает управляющая компания, которая в течение года ищет клиентов и сдает объект в аренду, при этом оставляя возможность владельцам проживать, когда им нужно", – рассказал председатель Ивано-Франковского областного отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Виктор Фурдиака.

Цены на элитные комплексы стартуют от 2 тысяч долларов за квадрат – это в Татарове, Микуличине, Яблунице и Яремче на Франковщине. В экономвариантах квадрат в коттеджах стоит в пределах 500 – 1500 долларов.

"Учитывая, что площади таких коттеджей обычно 80 – 100 квадратных метров, это действительно близко к стоимости квартиры. Тем более что есть немало вариантов с такой площадью", – добавил эксперт Фурдиака.

Где самые высокие цены

По данным OLX, в январе на онлайн-платформе опубликовали 288 объявлений по продаже домов, коттеджей, таунхаусов и дач в Ворохте, Косово, Криворовне, Микуличине, Пилипце, Полянице, Славском, Яремче.

Высокие цены зафиксировали в Полянице и Яремче. Средняя стоимость коттеджа в Яремче составляет 13 миллионов гривен, а в Полянице – 12,8 миллиона. В Пилипце тоже дорого – стоимость домов стартует от 11 миллионов гривен. Пятерку замыкают Славское и Микуличин с ценой до 10 миллионов гривен.

В общем, самыми дешевыми являются модульные дома. В Славском, например, они стоят в среднем 780 тысяч гривен.