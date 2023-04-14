Как крошечную школу переоборудовали в волшебный домик

Трудно представить более симпатичный крошечный дом, чем этот в Елизавили. Когда он был государственной школой.

Домик нашел покупателя уже через 10 дней после того, как появился на рынке. Его продадут за 295 тысяч долларов.

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Школу переоборудовали в жилой дом

Школу построили в 1860 году для обслуживания фермерского общества Элизавиля, штат Нью-Йорк. Совсем недавно ее переоборудовали в маленький домик.

Сначала может показаться, что жилье очень отдаленное, но на самом деле в город ехать недолго. Дом расположен среди гор Катскилл. До Гудзона и Райнбека ехать 15 минут, в центр Мангеттена – два часа.

Дом имеет площадь 66 квадратных метров. Он вмещает спальню, гостиную и ванную.

В доме новый ремонт / Фото Realtor

Несмотря на свежий пласт краски и небольшую, но модернизированную кухню и ванную, дом сохранил много своих оригинальных черт. Например, спальню на мансарде, где когда-то спала директор школы.

На полу все еще есть отметки, где стояли парты, а имена студентов вырезаны на волнистых окнах.

"Одно из преимуществ жизни в прекрасном сельском городке Элизавиль состоит в том, что все жители имеют доступ в Твин-Лейк. Это прекрасное место для купания всего в трех минутах от дома", – говорит агент по реестру Аннабель Тейлор.