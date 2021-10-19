Дженнифер Лопес сняла с продажи свой пентхаус в Манхэттене: звезда искала покупателя 4 года

Дженнифер Лопес временно сняла с продажи свой манхеттенский пентхаус. дом с 4-мя спальными и 8-я ванными комнатами убрали из списка 13 октября.

Сообщается, что за 4 года не поступило ни одного предложения насчет покупки звездного пентхауса Flatiron. Детали – далее.

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Почему Джей Ло планировала переезд

За 4 года не поступило ни одного предложения по покупке / Фото Realtor

В старых интервью Лопес отмечала, что дом в Манхэттене не обеспечивает достаточную конфиденциальность. Поэтому она решила найти более отдаленную недвижимость для уединения. Но, похоже, звезде придется пожить в неудобных для себя условиях еще некоторое время.

Терраса на 5 этаже / Фото Realtor Терраса на 5 этаже / Фото Realtor 52-летняя актриса и певица, выставила свой пентхаус на продажу еще в октябре 2017 года. Заявленная цена недвижимости – 26,5 миллиона долларов. В 2019 году она снизила стоимость на 2 миллиона долларов, но этого было недостаточно, чтобы привлечь покупателей. Особенности элитного пентхауса

Гостиная с видом на парк Мэдисон-сквер / Фото Realtor

Джей Ло приобрела пентхаус в 2014 году за 20,2 миллиона долларов. Согласно листингу, недвижимость площадью 929 квадратных метров может похвастаться видом из гостиной на парк Мэдисон-сквер.

Открытая планировка / Фото Realtor

Также здесь есть полностью оборудованная кухня с барной стойкой, обеденной зоной, открытыми стеллажами и нестандартными шкафами для хранения посуды и техники.

Современная кухня / Фото Realtor

Ванная на 6 этаже / Фото Realtor