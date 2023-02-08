Джим Керри продает свое уютное поместье: загляните внутрь звездной недвижимости

Особняк в районе Лос-Анджелеса Брентвуд стал убежищем для Джима Керри, куда он часто убегал от чрезмерного внимания поклонников и журналистов. В имении царит уютная, частная атмосфера, очаровывающая с первого же взгляда.

Комик канадского происхождения приобрел имение с пятью спальнями и девятью ванными комнатами в 1994 году за 3,8 миллиона долларов. Громадная недвижимость площадью более 1100 квадратных метров сейчас продается за 28,9 миллиона долларов.

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Кэрри приобрел дом перед выходом своего первого большого кинохита "Эйс Вентура: детектив домашних животных".

Дом расположен на участке площадью 80 ар / Фото Wall Street Journal

По бокам центрального холла расположены гостиная и столовая. Оба пространства закрыты мансардными окнами, наполняющими их естественным светом.

Здесь каждый вечер совы пели мне колыбельные песни, и каждое утро я потягивал свою чашку кофе с ястребами и колибри под гигантской сосной,

– отметил голливудский актер.

В имении есть город и несколько извилистых дорожек / Фото Wall Street Journal

Гостиная, столовая и семейные комнаты оборудованы уютными каминами. Из гостиной стеклянные двери открываются у патио внутреннего дворика. На просторной кухне есть зал для завтрака с видом на грушевые деревья.



Волшебное пространство / Фото Wall Street Journal

Также здесь есть просторный офис, большой тренажерный зал, кухня с крытым барбекю, большой угол для завтраков, выходящий во двор, и такая большая семейная комната, что рояль из черного дерева выглядит почти как игрушка.

Все продумано до мелочей / Фото Wall Street Journal

Гостевые спальни имеют отдельную ванную комнату, тогда как семейная спальня оборудована крытым балконом и ванной комнатой с гигантским медным камином.

Все просто и со вкусом / Фото Wall Street Journal

Особое внимание привлекает кинотеатр в стиле артдеко как отголосок великих кинодворцов прошлого. Лаунж обит роскошным мохером, костюмы из его фильмов выставлены в стеклянных витринах, а награды актера выставлены в отдельном углу. Ванная комната домашнего театра, украшенная черным мрамором и зеркалом, выглядит комично-декадентской.

Заниматься спортом – одно удовольствие / Фото Wall Street Journal

Среди извилистых территорий с просторными внутренними двориками и деревьями есть освещенный теннисный корт, беседка, водопад, который вливается в обсаженный скалами бассейн и спа. Дом у бассейна имеет бар и камин, а также инфракрасную сауну и парную. Овощной сад снабжает свежими органическими продуктами, а павильон для медитаций скрыт в уединенной части двора.