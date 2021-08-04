Джон Траволта продал роскошный дом в США: как выглядит объект

Американский актер Джон Траволта продал роскошный особняк в городе Клируотер (штат Флорида, США). Годом ранее в нем умерла его супруга Келли Престон.

Сумма сделки составила 4 миллиона долларов (108 миллионов гривен). Как выглядит звездный дом – смотрите далее.

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Что известно о сделке

Джон Траволта выставил дом на продажу в марте 2021 года. Он хотел получить за него 4,65 миллиона долларов (130 миллионов гривен по курсу на то время).

В этом доме всего год назад умерла жена актера – Келли Престон, которая боролась с раком груди. Пара обзавелась особняком в 2017 году за(81 миллион гривен по курсу на то время).

Продать объект удалось за 4 миллиона долларов (108 миллионов гривен).

Шикарный дом Траволта продал за 4 миллиона долларов / Фото realtor

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Что есть на территории и в доме

Имение расположено на участке площадью более четырех тысяч квадратных метров. На территории есть большой открытый бассейн. Интерьер дома выполнен в светлых оттенках. В нем есть просторная кухня с барной стойкой и обеденным столом, роскошная гостиная с камином, двухэтажная семейная комната, а также большая терраса с красивым видом на побережье Мексиканского залива.

Как выглядит бывший дом Джона Траволты / Фото Realtor.com: