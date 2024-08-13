Мечта интроверта: сколько стоит единственный дом на живописном острове у океана

На Мышином острове в штате Мэн продают единственный дом. Как говорят риелторы, это идеальное место для тех, кто хочет видеть из окон вид на океанском залив, а не на соседей.

Это уютное жилье, построенное на каменных пирсах, продают на клочке земли за 2,5 миллиона долларов. На гугл-картах островок обозначен как Mouse Island Rd.

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Не дом, а настоящая мечта интроверта

Океанскими волнами можно любоваться из каждой комнаты дома. Очевидно, что самой большой особенностью этой недвижимости является именно расположение.

Нынешние владельцы купили недвижимость в 2015 году, когда там еще была старая дача. Они снесли ее и построили этот дом площадью 130 квадратов. Он вмещает две спальни, ванную комнату, современную кухню с обеденной зоной и гостиную. Под домом скрыта автостоянка.

Новый дом с современным интерьером / Фото Realtor

Над интерьером хорошо поработали: открытый план этажа; современная кухня с потолочными балками и столешницей из итальянского сланца; обеденная зона, окружена двумя раздвижными стеклянными дверями, которые ведут на большую крытую палубу с обогревателем.

Это такой культовый дом. Люди называют его "домом на скале",

– говорит агент по листингу.

Спальни расположены на втором этаже, как и ванная комната. Основной источник обогрева – тепловые насосы, поэтому там можно жить на постоянной основе. Хотя агент говорит, что большинство потенциальных покупателей рассматривают его как вторичное жилье, где можно время от времени отдыхать с семьей.