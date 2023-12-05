Города-губки: как выглядит естественная недвижимость, получившая международное признание

Концепция "города-губки" известна уже на весь мир. Недавно китайский ландшафтный архитектор Кунцзянь Юй получил очередную премию за эту поражающую красотой природную недвижимость.

Так называемая концепция "sponge city" – это модель градопроектирования, устойчивая к наводнениям и подтоплениям на фоне изменений климата. Его можно назвать постоянной дренажной системой в городских масштабах.

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Как выглядит "город-губка"

Известный 61-летний архитектор сейчас живет в Пекине, но родился он в маленькой деревне. Вероятно, там архитектор и полюбил природу и потому не воспринимает декоративных, чрезмерно искусственных ландшафтов.

Кунцзянь Юй вспоминает, что в 10 лет упал в реку и чуть не утонул. В тот момент его спасли ветки вербы, за которые он смог ухватиться. Со временем будущий ландшафтный архитектор понял, что соединение воды и растительности является воплощением настоящей устойчивой экосистемы.

Центральными "губковыми телами" есть углубленные зеленые насаждения, канавы с травой и экологичные парки. При проектировании архитекторы закладывают мультифункциональные места, например, детские площадки или газоны, которые во время дождя превращаются в временные "лужи". Собранная дождевая вода либо улетучивается на месте, либо ее используют для охлаждения зданий.



"Город-губка" в Таиланде / Фото Benjakitti Forest Park

Поэтому двумя главными преимуществами "мост-губок" является то, что они уменьшают вероятность затоплений и помогают удержать повторную дождевую воду.