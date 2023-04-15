5 современных фермерских домов в США по ценам прошлого года

"Фермерский домик" был и остается одним из самых популярных стилей жилья в США. Подстрелить такой дом за небольшую цену довольно сложно.

Цены на предлагаемые дома колеблются в диапазоне от очень низких 130 тысяч долларов до 500 тысяч долларов. Некоторые из них совершенно новые, а некоторые – обновленные.

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Пять фермерских домов за прошлогодние цены

Декстер, Айова

Цена: 489 тысяч долларов

Дом возле озера с двумя спальнями и двумя ванными комнатами площадью 144 квадратных метров. Дом удобен не только для сезонного отдыха. Здесь есть все для жизни. Это жилье действительно современное – его построили в 2020 году.



Фермерский дом в Декстере / Фото Realtor

Кларксвилл, Теннесси

Цена: 464,9 тысячи долларов

В этой двухэтажной жемчужине есть четыре спальни и две ванны на 230 квадратных метров жилой площади. Также есть кухня и просторная бонусная комната, которую можно использовать в качестве офисного помещения.



Современный фермерский дом в Кларксвилле / Фото Realtor

Каледония, Миннесота

Цена: 399,9 тысяч долларов

Новое – это хорошо забытое старое. В 1872 году дом полностью перестроили и модернизировали. Здесь есть четыре спальни и две ванные комнаты на площади 217 квадратных метров. Кроме того, дом вмещает современную кухню, мансарду и рядом гараж.

Полнообновленный старинный фермерский дом в Каледонии / Фото Realtor

Тревеллерс-Рест, Южная Каролина

Цена: 350 тысяч долларов

Дом 1970-х годов обновили совсем недавно, что вы можете почувствовать даже запах свежей краски. Жилье вмещает три спальни и две ванные комнаты на богомолье почти 150 квадратных метров.

Дом расположен на огороженном дворе. Рядом есть сарай для хранения хозяйственных вещей, спроектированный так, что выглядит как жилой домик.

Черно-белый фермерский дом в Тревеллерс-Ресте / Фото The MLS

Шеннон, Иллинойс

Цена: 129,9 тысяч долларов

Как только потеплеет, покупатели будут стучать в дверь этого дома с предложениями в руках. Дом по очень привлекательной цене вмещает четыре спальни и две ванные комнаты. Он датируется 1917 годом, но обновлен и отремонтирован.

Внутренняя площадь составляет 185 квадратных метров, рядом также есть угловой участок площадью 688 квадратных метров, который можно использовать как угодно.

Фермерский дом 1917 года, полностью обновленный, в Шенноне / Фото Realtor