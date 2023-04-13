Почему фиолетовый цвет должен быть в вашем интерьере: вот преимущества

Смешивание холодного синего и красного дает оригинальный результат. Именно так образуется фиолетовый цвет, символизирующий гармонию и спокойствие.

Фиолетовый цвет в интерьере выглядит интересно, невзирая на сложность и глубину. Узнайте, почему он должен быть в вашем доме и как правильно применять фиолетовый цвет в интерьере.

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Почему фиолетовый цвет заслуживает внимания

Фиолетовый цвет популярен в современном дизайне интерьера. Он оказывает положительное влияние на человека, дает духовные силы, вдохновение, стимулирует к медитации. Психологи утверждают, что творческие люди, например поэты, художники, ученые, более благосклонны к фиолетовому цвету.

Оттенков фиолетового очень много. Если вы хотите использовать его в дизайне интерьера, сначала подумайте, какой именно тон вам нравится. Есть классический фиолетовый, лавандовый, аметистовый, ирисовый.

Фиолетовый цвет обладает еще одним интересным преимуществом – он не требует большого количества дополнительных акцентов. Лучше всего фиолетовый сочетается с серым и белым, а также хорошо дополняют:

желтый – подарит хорошее настроение;

лазурный – даст ощущение легкости и покоя;

оливковый – создаст ощущение единства с природой.



Фиолетовый прекрасно сочетается с желтым / Фото Ideal Home

Некоторые считают фиолетовый цвет слишком навязчивым и может быстро от него устать. Если вы относитесь к таким людям, то не окрашивайте стены в этот цвет. Лучше приобретите несколько элементов декора фиолетового цвета. Это может быть панно или подушки, ковры, искусственные цветы, светильники и многое другое.