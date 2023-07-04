Не дом, а галерея: в Австралии продают особое жилище художников

Дом в стиле брутализма и модернизма в Ричмонде напоминает настоящую галерею искусств. Владельцы хранят здесь всю свою коллекцию картин.

Жилье построили около 12 лет назад. "Владельцы имеют много произведений искусства, и они хотели построить недвижимость с большим количеством стен, где они могли бы повесить свои произведения искусства, и архитектор придумал сделать помещение похожим на галерею", – рассказала агент по недвижимости Джоди Маккарти.

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Картины в каждой комнате

Первый этаж открытой планировки включает библиотеку и домашний офис, а также официальную гостиную и медиакомнату с телевизором, скрытым за выдвижным шкафом.

Наверху есть большая гостиная открытой планировки, столовая с кладовой дворецкого и террасой, которая выходит на север. Это просто отличное место для отдыха и развлечений.



Картины владельцев на кухне / Фото Realestate

Интерьер дома очень стильный и имеет много изюминок. Деревянная и стеклянная лестница, шкафы из американского ореха, каменные детали и полированный бетонный пол – все это придает нотку роскоши.

"Хотя это огромное здание по стандартам Ричмонда (437 квадратных метров), он не выглядит таким. Это уютное просторное жилье, куда попадает много природного света", – говорит Маккарти.

Все стены в коридоре увешаны картинами / Фото Realestate

Все три спальни имеют ванные комнаты. Кроме того, здесь есть винный погреб с климат-контролем, в котором можно хранить до 1500 бутылок, лифт и гараж на два автомобиля.

По словам агента по недвижимости, дом расположен в "тихом кармане". Недвижимость продается по цене от 4,5 до 4,9 миллиона долларов.