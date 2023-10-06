В каком регионе Украины лучше всего покупать квартиру: ответ эксперта

В Украине сейчас наблюдается тенденция покупки жилья в западных регионах. Но являются ли они лучшими для инвестиций в квартиру – на этот и другие вопросы ответила эксперт и обозреватель рынка недвижимости.

Эксперты утверждают, что украинцы, рассматривающие возможность купить недвижимость, могут сделать это выгодно даже в период войны. Но возникает вопрос, в каком регионе выгоднее всего купить квартиру.

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Какой регион считают самым удачным

Первый регион, который многим приходит в голову, это Киев и область. И не ошибочно, потому что эксперт Виктория Берещак с этим соглашается. Хотя сейчас с Киевщиной конкурируют западные области, на рынке недвижимости он традиционно считается самым лучшим. Кроме того, выгодными для инвестиций будут все прилегающие к столице города.

"Что касается стоимости жилья, то даже несмотря на то, что на рынке существует такая тенденция, застройщики не могут из-за этой популярности среди инвесторов повышать цены на недвижимость", – говорит обозреватель рынка недвижимости.

Следует отметить, что в Киеве квартиры остаются более дорогими, чем в других городах. Это связано с тем, что цена на землю в столице выше, сопутствующие затраты на строительство также больше, что влияет на рост себестоимости, а соответственно – и цен на квартиры.

"А наценка только потому, что это Киев, такое сейчас не практикуется. Застройщик все равно понимает, что у него высокая конкуренция за внимание платежеспособного покупателя. Поэтому он вынужден добавлять какие-то бонусные "плюшки", искать какой-то формат, инфраструктурное наполнение, которое будет его выделять среди других и привлекать покупателя с деньгами", – отмечает Виктория Берещак.