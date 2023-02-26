От Франко до Крушельницкой: где во Львове жили выдающиеся украинцы

Львов – колоритный город с особой историей и традициями, который понравились многим знаковым для украинской истории персонам. Где жили выдающиеся фигуры богатого событиями 20 века – читайте в нашем материале.

Во Львове проживало много знаменитостей из всех возможных сфер деятельности. Мы же остановимся только на нескольких из них, чье имя точно известно каждому украинцу.

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Львов, от чего являешься мне во сне?

Судьба Ивана Франко всегда переплеталась с Львовщиной. В городе Льва он творил и жил более 40 лет, 14 из которых – в собственном доме по улице Винцента Понинского, 4 (ныне улица Ивана Франко, 152).

Вилла Ивана Франко / Фото Львовского национального литературно-мемориального музея Ивана Франко

Участок под строительство писатель приобрел в 1901 году у краковского купца Иосифа Рогсека за 24 тысячи крон. Впоследствии здесь появилось каменное здание в швейцарском стиле, состоящее из 5 комнат и кухни на первом этаже и 2 комнат – на втором.

Франко так и не смог полноценно вмеблировать свой дом. Всем его гостям была заметна пустота. Вскоре сказались и недостатки застройки, возведенное на влажной земле жилье было очень холодное. Сейчас здесь работает музей, который приветствует гостей со всех уголков Украины.

Домов много не бывает: жилье "отца" истории Украины

Грушевский подарил Львову 20 своих самых плодотворных лет. Еще молодым профессором он прибыл из Киева в украинский Пьемонт уже как известный местным ученым и многообещающий историк.

Первое жилье Грушевского во Львове / Фото Государственного мемориального музея М. Грушевского

Сразу по приезде в город Льва в 1894 году Михаил Грушевский остановился по улице Длугоша, 5 (современная улица Кирилла и Мефодия). С началом супружеской жизни с Иванной-Марией Вояковской молодая семья проживала по адресу улица Зыбликевича, 24 (теперь Ивана Франко, 54), а затем – на улице Замойского, 1 (сейчас улица Юлиана Романчука, 1). Также супруги арендовали квартиру на улице Домбровского, 6 (улица Рутковича на современных картах).

Современная улица Рутковича, 12 (Домбровского, 6) / Фото Бюро наследия

Одноэтажное здание на высоком цоколе, достроенный над левой частью сооружения второй этаж, необароковый стиль, полуциркульные окна – именно здесь, на улице Понинского, 6 (современная улица Ивана Франко, 154), выдающийся государствотворец построил свой собственный дом, где 1 годах. Сейчас здесь работает музей.

Дом Грушевского / Фото Государственного мемориального музея М. Грушевского

"Не потоком шумных фраз, а тихим и неутомимым трудом любите Украину"

Митрополит Греко-католической церкви Андрей Шептицкий впервые побывал во Львове, когда ему было 31 год. Тогда он был назначен настоятелем Онуфриевского монастыря. Последующие 43 года Шептицкий творил в митрополичьей столице Галицкого края.

Митрополичий дворец при Соборе Святого Юра / Фото с официального туристического сайта Львова

Собор Святого Юра стал центром деятельности иерарха. С 17 января 1901 года он здесь жил, встречал гостей, принимал важнейшие решения и создал первый музей.

Незабываемая Аида: голос, восхищавший весь мир

В 1903 году оперная певица Соломия Крушельницкая уже была на олимпе славы. Почти каждое лето она приезжала в Галицию в отпуск, а ее собственностью стала каменная улица Юзефа Крашевского, 23 (сейчас улица названа в честь певицы).

Дом, в котором жила певица / Фото Музыкально-мемориального музея С. Крушельницкой

Дом построил архитектор Якуб Крох в 1884 году. Балкон на 2 этаже украшен аллегорическими статуями в античном духе скульптора Леонарда Маркони.

В 1939 году советская власть отобрала у нее дом, оставив лишь 4 комнаты. Здесь Крушельницкая жила во время визитов во Львов и последние 13 лет своей жизни.

"Отец наш – Бандера", Львовщина – мать!

Руководитель украинского националистического движения приехал во Львов в сентябре 1928 года. В период обучения в Академической гимназии он снимал квартиру в доме школьного сторожа, который расположен на улице, названной его именем.

Знаковым местом не только для Степана Бандеры, но и для всего национального движения Львова является Академический дом по улице Супинского, 17 (улица Коцюбинского, 21). Его строили в 1904 – 1906 годах как общежитие для украинских студентов.

Академический дом / Фото Анастасии Патер

Академический дом служил для когорты украинских националистов своеобразной штаб-квартирой. Однако со временем скрывать это от власти становилось все сложнее. 22 марта 1932 года здесь было арестовано 15 студентов, среди которых был и Степан Бандера.

Автор: студентка ЛНУ имени Ивана Франко Анастасия Одинец